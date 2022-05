Kryetari i Partisë Republikane, Fatmir Mediu u shpreh se kandidatura për president, duhet të jetë konsensual, por sipas tij nëse kjo nuk ndodh, atëherë opozita duhet të mbajë një qëndrim në Parlament.

Ai u shpreh se ka pasur diskutime edhe me PS dhe këto diskutime vazhdojnë ende, por theksoi se me rëndësi janë kriteret dhe më pas procedura.

“Ka pasur diskutime që janë bërë më parë me PS, këto diskutime do vazhdojnë. Opozita është e gjitha për procesin, ka dallime, por pjesëmarrje e opozitës është e domosdoshme. Nëse nuk ofrohet një kandidatura konsensuale do të duhet të ketë një qëndrim.

Duhet të jetë një kandidaturë morale, ka edhe figura politike, që kanë qenë në inertes të Shqipërisë” tha Mediu.

Me tej Mediu u shpreh se negociatat nuk duhet te jene përjashtuese, duke theksuar se hesapet nuk i ka me Ramen, por llogarite i ben me faktorin opozitar.

“Negociatat nuk duhet të jene përjashtuese, kriteret janë përcaktuese. Nëse përcaktojmë kritere të qarta edhe procesi kemi shanse për një marrëdhënie të përbashkët.

Ne kemi një qëndrim tonin si grup. Ne nuk mund të vëmë në fund pa filluar procesin. Fundi është kur vijnë kandidatura. Kur të vijnë kandidaturat nëse nuk janë kondensuake opozita duhet të mbaje qëndrim për të mos i votuar.

Unë nuk i bëj hesapet me Ramën, por analizat i bëj me faktorin opozitar që ka një raport me kushtetutën. Ajo që lidhet me Ramën është cfarë qëndrimi do mbajmë nëse kandidatura nuk është konsensuale”, tha Mediu.

Kreu i PR tha se opozita duhet te gjeje me se pari konsensusin mes vetes per te dale me nje emer te perbashket me pas per Presidentin e ri te vendit.

“Procedura kushtetuese ka përcaktuar nevojën për konsensus. Ky konsensusi duhet të jetë në radhë të parë brenda opozitës. Nëse opozita nuk garanton konsensus mes vetes, është e kotë të negociojë me mazhorancën”, tha Mediu.

g.kosovari