“Ne prej ditësh, jemi duke monitoruar treguan e karburanteve dhe arsyeja që krijuam bordin ishte që të sigurohemi që nuk ka abuzime dhe që tregtarët nuk përfitojnë dhe që çmimet do të lëvizin me bursën. Ka pasur një përmirësim të naftës në bursë dhe kjo ishte arsyeja se përse sot vendosëm të ulnim më tej naftën.

Bursa ndryshon dhe gjatë ditës. Nëse do të ketë ulje domethënëse apo rritje domethënëse në patjetër që do të ndërhymë para ditës së hënë. Nëse çmimi do të ulet patjetër që do të ketë një mbledhje tjetër të bordit”, tha Ibrahimaj.