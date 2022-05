Ministri i Brendshëm, Bledi Çuçi, priti sot në një takim drejtorin e Përgjithshëm të Zbatimit të Emigracionit në Britaninë e madhe, Tony Eastaugh, me të cilin nënshkroi edhe një Momorandum Mirëkuptimi mes Shqipërisë dhe Mbretërisë së Bashkuar.

Sipas ministrit, memorandumi shërben për të kompletuar kuadrin ligjor të domosdoshëm për frenimin e çdo tentative të migracionit të jashtëligjshëm, fenomen i cili kurrsesi nuk sjell asnjë dobi përveçse përdoret nga grupet kriminale.

“Ky memorandum pason Marrëveshjen e Ripranimit të nënshkruar më herët me homologen Priti Patel. Shkëmbimi i informacionit dhe funksionimi i autoriteteve përkatëse si një njësi e vetme, rrit sigurinë e kufijve dhe godet krimin e organizuar që shfrytëzon migracionin e paligjshëm.

Marrëdhëniet Shqipëri-Britani e Madhe janë autentike do të thoja sidomos kur është fjala te çështjet e brendshme. Do të vijojmë të punojmë ngushtësisht për të adresuar siç duhet të gjitha sfidat që lidhen me migracionin duke përfshirë të gjithë aktorët dhe duke u investuar me të gjitha masat e nevojshme që kufijtë tanë të jenë të sigurt”, shprehet Ministri i Brendshëm.

Memorandumi i nënshkruar sot është në përputhje të plotë me ligjet kombëtare të migracionit të të dy vendeve dhe është hartuar bashkërisht nga palët, mbi bazën e bashkëpunimit shumë të mirë që ekziston mes autoriteteve në fushën e migracionit.