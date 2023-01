Dy shqiptarë të moshave 30 dhe 36 vjeç, u dënuan nga gjykata në Francë për kryerjen e shtatë vjedhjeve dhe dy tentativave në lagjen e pasur të Gairaut, në veri të Nicës, midis 1 dhe 12 janarit.

Sipas mediave vendase dyshohej se shqiptarët ishin mbështetur edhe nga një ndihmës i tretë, i njohur si “Floriani”, me origjinë rumune, i cili nuk mundi të arrestohej.

E alarmuar nga rishfaqja e vjedhjeve në lagje, policia kishte ngritur një sistem vëzhgimi të enjten e kaluar për kapjen në flagrancë të autorëve. Pajisja e tyre ishte e përqendruar rreth një vile, djali i të cilit i kishte pikasur dy herë kriminelët disa ditë më parë. Më pak se gjysmë ore pas fillimit të vjedhjes policia i kishte ‘surprizuar’ dy personat me kapuç duke hyrë në një pronë të rrethuar.

Dy shqiptarët ishin larguar menjëherë. Në largim njëri prej tyre kishte rënë, duke thyer gjurin. Tjetri ishte zhdukur në një pyll përpara se të arrestohej në një stacion autobusi, me një byzylyk floriri në kyçin e dorës dhe çelësin e një makine Audi A4 në xhep.

Makina, në pronësi të një shtetasit rumun, u gjet shpejt në lagje. Dhoma e hotelit e dy burrave, e marrë me qira nga Villeneuve-Loubet, ishte identifikuar gjithashtu shpejt. Gjatë kontrollit, u zbuluan objekte që vinin qartë nga vjedhjet e tjera.

Gjatë seancave të tyre në paraburgim, dy shqiptarët pranuan të gjitha faktet në seancën e paraqitjes së menjëhershme, duke kërkuar falje.

“Më falni, u kërkoj falje viktimave. Nuk është justifikim, por e dashura ime është shtatzënë dhe nëna ime ka kancer, ilaçet janë shumë të shtrenjta”, tha Elton Picari, i mbështetur në dy paterica.

“Edhe unë dua të kërkoj falje së pari, kemi dëmtuar dhe traumatizuar pronarët, është diçka që në moshën time nuk duhet ta kisha bërë kurrë. Gjithçka është e vërtetë, unë i njoh faktet, vazhdoi i pandehuri tjetër Gazment Ndou. Jetoj në Shqipëri ku kam një biznes të vogël, kam një borxh 2500 euro që duhet të shlyej, erdha në Francë për të gjetur një punë për disa javë, por nuk e gjeta dot dhe bëra çfarë kam bërë”.

Prokurorja Sandra Verbruggen kërkoi tre vjet burg dhe dhjetë vjet ndalim të hyrjes në vend, duke kujtuar në mënyrë të veçantë precedentin e Elton Picarit, i dënuar në Marsejë në dhjetor me tetë muaj pezullim, dhe i kapur sërish në flagrancë më pak se një muaj pas lirimit të tij.

Nga ana e mbrojtjes, Carole Veil, avokatja e Gazment Ndout, këmbënguli në faktin se në asnjë moment të pandehurit nuk kanë shfaqur dhunë verbale apo fizike: “Nuk ka asnjë element dhune, asnjëri prej tyre. Sapo panë një pronar, ata u larguan. Janë burra që ikin nga varfëria në Shqipëri. Ju lutem mëshirë.”

Më në fund, gjykata i dënoi ata me 30 muaj burg, të shoqëruar me një dëbim nga territori në përfundim të paraburgimit, me ndalim të shkeljes së tokës së Francës për 10 vjet. Elton Picari do të duhet të shërbejë edhe pesë muaj të tjerë për shkak të revokimit të afatit të mëparshëm.

