Bardhi: Ne jemi duke diskutuar me grupe të tjera parlamnetare të opozitës për të dalë të gjithë bashkë. Nëse nuk bihet dakord me rregulla të shkruara, unë nuk do të isha pro. Procesi duhet të jetë gjithë përfshirës…Edhe procesi i negociatave do të duhet të jetë i hapur.