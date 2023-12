Deputeti Edmond Spaho nga radhët e Rithemelimit, foli për fjalimin e Argita Berishës në Kuvendin Kombëtar të mbledhur nga Sali Berisha. Spaho vlerësoi fjalimin e Argitës, e shtoi se ajo foli si elektorat gri. Sipas tij nuk ka synim të marrë partinë.

Spaho: Argita bëri shumë mirë që foli në Kuvend. Drejtimi i ardhshëm i partisë nga Malltezi? Skup, s’ka asnjë bazë. Ajo e tha vetë e tha edhe zoti Berisha. Ajo është anëtare e PD ka të drejtë të ushtrojë funksionet e saj për të kontribuar në këtë forcë, bashkëshorti i saj është edhe më i vjetër, ka shkuar deri në anëtar i Këshillit Kombëtar. Zonja Malltezi iu drejtua një segmenti të caktuar të shoqërisë, iu drejtua elektoratit gri nga e cila vjen edhe ajo vetë.

Arbër Hitaj: Elektorati gri? Mos është e ekzagjeruar…

Spaho: Ajo tha merremi me të mirat materiale, por po na ikën demokracia. Berisha flet për aksionin radikal politik ndaj dhe gjuha e tij do të ishte krejt tjetër. A do ta marrë zonja Malltezi partinë apo jo? Nuk duhet të kemi qëndrime me dy standarde. Linda Rama ka folur në asamblenë e PS dhe nuk tha askush që aspiron për ta bërë kryetare të partisë. Këtu bëhet lojë skupe për të shmangur vëmendjen nga problemet.

Agron Shehaj me parti të re?

Spaho: Çdo njeri ka të drejtë të ndjekë bindjen e tij. I uroj suksese./m.j