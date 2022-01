Me hyrjen në fuqi të urdhrit për pajisjen me certifikatë vaksinimi të punonjësve të administratës publike dhe atyre të shërbimeve si markete apo supermakete, 7 grupe inspektorësh të ISSH Vlorë, kanë nisur inspektimet në terren që prej orëve të para të mëngjesit të sotëm.

Inspektimet kanë përfshirë Doganën dhe Zyrën e Punës, por edhe 24 institucione të tjera shtetërore.

Sipas drejtorit të ISSH-së në Vlorë, Lorenc Rexha, grupet e punës do të jenë çdo ditë në terren, dhe nuk do të tolerojnë mbi zbatimit e urdhrit të Komitetit të Ekspertëve, ku theksohet se çdo punonjës i administratës shtetërore dhe i supermarketeve duhet të jetë ose i vaksinuar, ose të paraqesë një test PCR negativ çdo 5 ditë.

“Kemi dalë sot me 7 grupe inspektimi në qarkun e Vlorës, kryesisht në institucione shtetërore për të parë mënyrën e zbatimit të urdhrit. I kemi nisur drejtuesve të institucioneve për njohje një e-mail dhe sot në degën e doganës Vlorë kemi verifikuar certifikatën e vaksinimit, apo për ata që s’janë të vaksinuar do të paraqesin çdo pesë ditë testin molekular PCR. Nëse nuk kryhet është detyrë e drejtuesit të institucionit të marrë masat ndaj punonjësit. Ne nuk do të tolerojmë në këtë pjesë, do të jemi çdo ditë në terren. Ne bëjmë edhe verifikimin e certifikatës në e-albania për çdo punonjës që na kanë ofruar drejtuesit”- tha Rexho.

g.kosovari