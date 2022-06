Gazetari Artan Hoxha, në emisionin “Në Shenjestër”, u shpreh se Edison Harizaj ishte një njeri i cili lëvizte me mjete të blinduara dhe se tregohej shumë i kujdesshëm, por ditën kur ka ndodhur atentati Edison Harizaj ka lëvizur pa mjete të blinduara.

Gazetari Hoxha tha se atentati ka qenë i mirë-ogarnizuar dhe se ditën e atentatit ka lëvizur pa mjete të blinduara.

“Unë kam përmendur që i është vendosur gjobë disa bizneseve në Durrës, një prej tyre Xhevdet Troplinit. Përplasja e Shullazit në atë kohë me një grup në Durrës i identifikuar me emrin Porcaj. Përplasja mes këtij grupi dhe grupit Shullazi shkaktoi brenda 8 muajsh 7 të vrarë nga ata të Tiranës dhe dy nga ata të Durrësit. Tek hetimet e bëra nuk më ka rezultuar emri i Xhevdet Troplinit, në atë kohë konflikti primar i Edison Harizaj ishte konflikti që kishte në Vlorë. Të dyshuarit e atentatit ndaj Edison Harizaj dyshohej se ishte i ardhur nga Belgjika, i ardhur për herë të pestë, personat e dyshuar për atë ngjarje janë të dyshuar edhe për atentatin ndaj Santiago Malko. Në Durrës gjatë 2016, 2017, 2018 u vranë disa personazhe të rëndësishëm, madje në Vlorë kishte edhe një batutë, po i ha këneta e Durrësit. Në atë kohë janë shoqëruar shumë njerëz dhe ka qenë edhe Xhevdet Troplini. Për atentatin e Edison Harizaj dyshimi kryesor ka qenë grupi rival me të cilin po bënte betejë në Belgjikë edhe në Vlorë. Hetime për këtë çështje ka edhe në Belgjike. Ne po mblidhnim kufomat e një përplasje në Anvers të Belgjikës. Mes njerëzve të dyshuar pati një grup nga Tirana, dy gupe nga Durrësi, një grup nga Vlora, madje u tha që katër grupe kanë paguar para që një grup ekzekutorësh të realizonte atentatin,. Fakt është që Edison Harizaj, ishte njeri që lëvizte me mjet të blinduar, unë e kam takuar me mjete të blinduar dhe atë ditë u gjet me mjet të pablinduar. Atentati ka qenë i mirë-organizuar, ata që e bënë pritën kanë pasur informacion shumë të saktë. Pse kjo ngjarje kaq e rëndësishme pas kaq vitesh mbete pa autor? Kjo sepse është një skemë e krimit të organizuar që më pas mund edhe të prishë hetimet”, tha Hoxha.