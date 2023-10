Kryeministri Edi Rama ka postuar në Facebook pamjet nga brenda Piramidës, ku nesër do të mbahet Samiti i Procesit të Berlinit.

Teksa Samiti mbahet sot në një datë kur shënohet edhe 115-vjetori i lindjes së ish-diktatorit Enver Hoxha, Rama nuk ka harruar ta përdorë këtë element për të ironizuar. Mbi të gjitha, Samiti pritet të mbahet në ish-muzeun e ngritur për Hoxhën.

“Mirëmëngjes dhe me tryezën e Samitit të parë të Procesit të Berlinit jashtë kufijve të BE-së, në Piramidën e Diktatorit në Tiranë, ku do të ulen armiqtë e tij të betuar, të cilët e shohin me respekt e me vlerësim gjithnjë e më të lartë Shqipërinë, që sot është gdhirë si Europa e Ballkanit, ju uroj një javë të mbarë”, shkruan Rama.

Samiti i Procesit të Berlinit, që do të zhvillohet në Tiranë është i dhjeti në serinë e mbledhjeve të mbajtura në kuadër të tij (Berlin (2014), Vjenë (2015), Paris (2016), Trieste (2017), Londër (2018), Poznan (2019) dhe Sofie-Shkup (online për shkak të Covid-19) (2020 dhe 2021), Berlin (2022). Për herë të parë ai do të zhvillohet në një shtet jo-anëtar të Bashkimit Europian, në Shqipëri.

Për mbarëvajtjen e Samitit, bllokimi i lëvizjeve brenda perimetrit të sigurisë rrotull Piramidës nis të dielën.

Lëvizja e lirë do të pengohet edhe në krahun tjetër të piramidës, në rrugën “Papa Gjon Pali” nga ura e këmbësoreve mbi lanë tek Katedralja katolike deri tek stadiumi kombëtar.

Për shkak të shoqërimit të personaliteteve që do të futen në Shqipëri përmes Rinasit, gjatë së hënës do t’u krijohet korridor i lirë duke penguar qarkullimin për mjetet e tjera nga ora 08:00 deri në 12:00 dhe nga ora 15:30 në 20:00 nga aeroporti deri tek ish-sheshi Shqiponja, me tej në unazën e Re deri tek rrethrrotullimi i Saukut dhe gjithë rruga e Elbasanit.

Po ashtu, për personalitetet që do të futën në rrugë tokësore nga Hani i Hotit, apo Morina, do të ketë kufizim të trafikut të automjeteve të tonazhit të rëndë në aksin Shkodër-Lezhë-Milot, Thumanë-Fushë Krujë-Vorë.

