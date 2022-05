Në momentin që nga prona do të fitohet më pak, atëherë vlera që do të paguhet në tatime është 13%. Por sërish këto të ardhura do të mblidhen me paratë që shitësi merr nga paga, biznesi apo burime të tjera dhe kur kufiri kalon vlerën 2.4 milionë lekë, taksa do të jetë 23%.