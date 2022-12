Deputeti i Partisë Demokratike, Luan Baçi tha se pavarësisht se ish kryeministri Sali Berisha deklaroi sot se në vitin e ardhshëm kryefjalë do jenë organizimet në fushatë elektorale, do të kishte edhe protesta për shkak se problematikat sipas tij janë të shumta.

I ftuar në emisionin ‘Repolitix’ me gazetarin Denis Minga në Report TV, ai tha se gjykata po e mbante peng fatin e PD duke mos dhënë vendimin mbi përkatësinë e vulës.

“Kryefjalë do jenë edhe protestat se ndyshe nuk mund të ecim se problematikat janë të shumta. Demokratët do çohen në këmbë dhe nuk do lejojmë të na marrin emrin. Të zvarritësh një proces gjyqësor kaq gjatë për të mbajtur peng demokratët, kjo është e pafalshme madje. Pse gjykata nuk e ndan mendjen dhe tja japë vulën Alibeajt? Se e dinë mirë çfarë ndodh. Është një vendim absurd, nuk mund t’u mohosh mijëra demokratëve qenësinë e tyre”-tha Baçi.

Ndërsa ish kreu i SHIK, Fatos Klosi tha se ndryshimi i strategjisë së Berishës lidhet me faktin që në protestën e 6 dhjetorit pati një pjesëmarrje të ulët të qytetarëve që sipas tij u mbulua me zhurmën që shkaktoi goditja e ish kryeministrit.

Klosi: Berisha e tha vetë se objektiv kryesor nuk kanë më protestën por ‘luftën’ me kandidatët e PS. Mgjithatë ndërrimi i strategjisë lidhet me protestën e 6 dhjetorit. Ajo shpëtoi nga kamerat për sasinë e njerëzve që ndodhi aty sepse ndodhi ajo pjesa e grushtit.

Baçi: Numi i pjesëmarrësve është i pamatë!

Klosi: Njerëzit e kanë parë sesa ishin. Ata ishin përgatitur për mos të lënë kryeministrit të mos hynte në zyrë.

Baçi: Po të donim atë, ne do ta bënim!

Klosi: Ju i bëni qefin vetes, doni të vini në pushtet këtë e kuptojmë. Por ju përdorni dëshirën e popullit për të parë ndryshime, për të ardhur në pushtet.

/e.d