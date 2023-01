Së fundmi një zbulim i jashtëzakonshëm është bërë nga NASA. Mediat e huaja kanë publikuar lajmin se një mision i NASA-s ka pikasur një ekzoplanet me madhësinë e Tokës që rrotullohet rreth një ylli të vogël.

Bëhet me dije ndër të tjera se ky planet ndodhet rreth 100 vite dritë larg planetit tonë.

Planeti, i quajtur TOI 700 e, ka të ngjarë të jetë shkëmbor dhe 95% i madhësisë së botës sonë. Trupi qiellor është planeti i katërt që zbulohet në orbitën e yllit të vogël, xhuxh M TOI 700. Të gjithë ekzoplanetët u gjetën nga Sateliti Transiting Exoplanet Survey i NASA-s, ose misioni TESS.

Ndërkohë bëjmë me dije se një planet tjetër në sistem, i zbuluar në vitin 2020 dhe i quajtur TOI 700 d, ka gjithashtu madhësinë e Tokës. Të dy këta ekzoplanetë ekzistojnë në zonën e banueshme të yllit të tyre, ose vetëm në distancën e duhur nga ylli që uji i lëngshëm mund të ekzistojë potencialisht në sipërfaqet e tyre. Potenciali që në këta planetë të ketë ujë tregon se vetë planetët mund të jenë, ose mund të kenë qenë dikur, të banueshëm për jetën.

Zbulimi i planetit të katërt u njoftua të martën në takimin e 241-të të Shoqatës Amerikane Astronomike në Seattle dhe një studim rreth ekzoplanetit është pranuar për botim nga The Astrophysical Journal Letters.

“Ky është një nga vetëm disa sisteme me planetë të shumtë, të vegjël, në zonë të banueshme që ne njohim. Kjo e bën sistemin TOI 700 një perspektivë emocionuese për ndjekje shtesë. Planeti e është rreth 10% më i vogël se planeti d, kështu që sistemi tregon gjithashtu se si vëzhgimet shtesë të TESS na ndihmojnë të gjejmë botë gjithnjë e më të vogla.”- tha autorja kryesore e studimit Emily Gilbert.

Yjet e vegjël dhe të ftohtë xhuxh M si TOI 700 janë të zakonshëm në univers dhe shumë prej tyre janë gjetur të kenë ekzoplanetë në vitet e fundit, si sistemi TRAPPIST-1 dhe shtatë ekzoplanetet e tij që Teleskopi Hapësinor James Webb do të vëzhgojë.

Më afër yllit është TOI 700 b, që është 90% e madhësisë së Tokës dhe përfundon një orbitë të shpejtë rreth yllit çdo 10 ditë tokësore. Pastaj është TOI 700 c, i cili është 2.5 herë më i madh se planeti ynë dhe përfundon një orbitë rreth yllit çdo 16 ditë. Këta planetë ka të ngjarë të jenë të bllokuar në mënyrë të baticës, që do të thotë se ata tregojnë gjithmonë të njëjtën anë me yllin – njësoj si mënyra sesi e njëjta anë e hënës është gjithmonë përballë Tokës.

