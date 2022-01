Kriza në gjirin e PD-së është për analistin Mustafa Nano faza qesharake në të cilën ajo ka hyrë.

Në studion e lajmeve të MCN TV, Nano tha se PD është ndarë në dy grupe që po nxjerrin në shesh më të keqen e kësaj partie. Sipas tij, Berisha nuk ka mbështetjen që kishte vite më parë.

Është faza qesharake e kësaj partie. Para ca kohësh do të ishte e rrezikshme. Por tani nuk është se Berisha është personazh i diskretituar brenda dhe jashtë vendit. Atij i ka mbetur një grusht njerëzish dhe kur e them këtë kam parasysh edhe mijëra, por që nuk janë asgjë në krahasim me mbështetjen që ka pasur para ca vitesh. Nuk zgjidhen konfliktet duke dërguar Aldo Bumçin te dera. Mund ta shmangin anën qesharake të asaj që po ndodh.