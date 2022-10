Trashëgimtarja më e famshme, Paris Hilton, i ka habitur të gjithë me deklaratën që ka bërë së fundmi. 41-vjeçarja pretendon se ishte abuzuar seksualisht teksa ndiqte shkollën Provo Canyon, shkollë me konvikt në Utah ku ajo kaloi një vit si adoleshente.

Në një video të New York Times-it, ylli televiziv vendosi që të tregonte përvojën e saj, duke shënuar herën e parë që ajo hapet në detaje për raste të veçanta abuzimi.

“Shumë vonë natën – kjo do të ishte rreth orës 3 ose 4 të mëngjesit – ata na merrnin mua dhe vajzat e tjera në këtë dhomë dhe bënin ekzaminime mjekësore,” pohoi Hilton, duke shtuar: “Kjo nuk ishte as me një mjek. Ishte me disa anëtarë të ndryshëm të stafit, ku ata do të na vendosnin të shtriheshim në tavolinë dhe të fusnim gishtat brenda nesh. Dhe nuk e di se çfarë po bënin, por definitivisht nuk ishte një mjek.”

Ndërkohë kujtojmë se më herët, Patis ka thënë se ishte abuzuar fizikisht dhe mendërisht gjatë kohës së saj në qendrën e trajtimit

41-vjeçarja ndau përvojën e saj për artikullin e titulluar “A mund të dënosh problemet e shëndetit mendor të një fëmije?” së bashku me një numër pjesëmarrësish të tjerë që u dërguan në ambiente të ngjashme trajtimi si adoleshente.

“Ishte vërtet e frikshme dhe është diçka që e kisha bllokuar me të vërtetë për shumë vite,” shtoi ajo. “Por po kthehet gjatë gjithë kohës tani, dhe unë mendoj për këtë. Dhe tani, duke parë pas si një person i rritur, kjo ishte padyshim abuzim seksual”, tha Hilton.

Kjo e fundit hyri në detaje në një postim në “Twitter” ndërsa ndante artikullin, duke shkruar:

“E privuar nga gjumi dhe me mjekim të rëndë, nuk e kuptoja se çfarë po ndodhte. U detyrova të shtrihesha në një tavolinë të mbushur, të hapja këmbët dhe t’i nënshtrohesha provimeve të qafës së mitrës. Unë qava ndërsa ata më mbanin poshtë dhe më thanë: ‘Jo!’ Ata thjesht thanë, ‘Hesht. Jini të qetë. Ndaloni së luftuari’”.

Hilton foli fillimisht për përvojën e saj në shkollën Provo Canyon në dokumentarin 2021 YouTube Originals “This Is Paris”. Ajo akuzoi anëtarët e stafit për shkaktimin e abuzimit emocional, fizik dhe psikologjik ndaj saj përmes sulmit verbal. Ajo gjithashtu pohoi se të pranishmit monitoroheshin rregullisht gjatë përdorimit të banjës dhe dushit. Vitin e kaluar, Hilton u paraqit në një gjykatë për të dëshmuar kundër shkollës Provo Canyon.

“Kjo ishte një përvojë e përsëritur jo vetëm për mua, por për të mbijetuarit e tjerë,” shtoi ajo në “Twitter”. “Më kanë dhunuar dhe po qaj ndërsa e shkruaj këtë sepse askush, veçanërisht një fëmijë, nuk duhet të abuzohet seksualisht. Më vodhën fëmijërinë time dhe më vret kjo që po u ndodh akoma fëmijëve të tjerë të pafajshëm”.

