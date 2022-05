Deputeti i Partisë Demokratike Xhelal Mziu gjatë një interviste për Ora News me gazetarin Everest Dedaj foli rreth situatës në të cilën gjendet PD, si dhe foli mbi rezultatin që mund të marrin në zgjedhje nëse vijojnë të ndarë.

Xhelal Mziu: Unë besoj se koha do ti damkos të gjithë ata persona të cilët e pengojnë bashkimin e PD dhe që nuk e konsiderojnë kauzë bashkimin e demokratëve por jo vetëm të demokratëve për ta ta rrëzuar këtë qeveri. Dhe kjo qeveri rrëzohet vetëm me votë, rrëzohet vetëm me betejë, vetëm me shpalosje platforme, rrëzohet vetëm me bashkim dhe kemi mjaftueshëm kohë që të realizojmë dhe për zgjedhjet vendore të 2023. Dhe nëse ne nuk e bëjmë këtë do të thotë se ne i lëmë korsinë hapur kësaj qeverie që të jetë në avantazh zgjdhjet e ardhshme.

Gazetari: Nëse shkojmë me vulën veç dhe me një kamp tjetër veç zgjedhjet vendore si i parashikoni?

Xhelal Mziu: Në këtë situatë që ne jemi sot vetëm kë gënjen mendja sepse ne nuk mund të marrim më shumë sesa 10 % të bashkive të cilat kemi aktualisht sot.

/a.r