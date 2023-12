Deputeti i Partisë Demokratike Xhelal Mziu është shprehur se Sali Berisha nuk vjen dot i vetëm në pushtet.

Në një intervistë për Euronews Albania, ai theksoi se Berisha ka një kontribut të jashtëzakonshëm në PD, por megjithatë ai nënvizoi se në opozitë duhet një figurë e re që t’u jap shpresë shqiptarëve.

“Berisha ka një kontribut të jashtëzakonshëm, një person më i nominuari që mund të jetë sot për sot, por nuk është mjaftueshëm. Unë jam se edhe sikur të jetë një person tjetër, kushdoqoftë ai por që ka dalë nga ky bashkim dhe nga një konkurim ideal ose real, atëherë me patjetër do të ketë sukses. Dalja e një personi të ri jashtë këtij konflikti do të krijojë më shumë shpresë te qytetarët. Është e pamundur që Berisha të vijë në pushtet. Edhe sikur PD të rikthehet ajo para 9 shtatorit, është e pamjaftueshme për të fituar”, tha ai.

/a.d