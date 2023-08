Rrëfimi i një banori të Novi Sadit në një grup në Facebook kushtuar pushimeve në Shqipëri u bë viral për shkak të vizionit të tij për këtë destinacion, i cili çdo vit po bëhet gjithnjë e më i pëlqyer nga turistët serbë.

Dragan C. nga Novi Sadi, ka publikuar një status në grupin në Facebook “Pushime në Shqipëri” në të cilin vlerëson mikpritjen, restorantet, por edhe banorët vendas të Shëngjinit, ku edhe qëndroi. Në këtë destinacion, pushimet i ka për të dytin viti radhazi. Në fund të postimit, ai ka deklaruar se gjithçka që thuhet për pushimet në Shqipëri, por edhe vetë shqiptarët, është “vetëm një stereotip”.

POSTIMI I PLOTË

Shëngjin, verë 2023.

Pse e dua Shqipërinë? Sepse zonja, pronarja e minimarketit, të thotë: Të kujtoj, verën e kaluar ishe këtu me gruan. Për shkak se një shqiptar nga Kosova, mysafir i hotelit ku keni qëndruar, ju përshëndet kalimthi në anglisht dhe pyet nga jeni, ju përgjigjeni: “Nga Serbia”, dhe ai me një buzëqeshje e vazhdon menjëherë bisedën në serbisht sikur njiheni për 100 vjet. Kur hyn në furrën-piceri “Lidhja e Prizrenit” dhe pyet në anglisht: A mund të porosis pica?, dhe një djalë rreth të tridhjetave të pyet: “Cilën do?” dhe në serbishte të ngurtë ai fillon të listojë përbërësit e çdo artikulli në menu.

Mbrëmjen e fundit, para se të nisesha për në shtëpi, u ndala pranë furrës së sipërpërmendur për të shpenzuar kusurin e mbetur (rreth 400 lekë ose 4 euro), duke planifikuar të blej disa pasta për udhëtimin. Dola me 3 qese plot sanduiçe, role, simite, gërsheta, pasta të mbushura, djathë, çokollatë.

“Është një dhuratë për një udhëtim të mbarë…,”– tha me buzëqeshje i riu nga Gjakova, duke më lënë të tronditur dhe pa fjalë.

E dini çfarë tha zonja ime: Tani e di pse më pëlqen këtu. Nuk ka sjellje tw detyruara, ‘plastikë’, buzë të mëdha, egërsira me tatuazhe (pashë vetëm një “të njollosur” dhe ishte një slloven). Gjithçka që tregtohet është një “stereotip”. Refuzoni paragjykimet dhe stereotipet e imponuara. Shqiptarët (nga Shqipëria dhe Kosova, njëlloj) janë njerëz të mirë, të sjellshëm, mikpritës dhe me zemër të ngrohtë. Ata jetojnë të njëjtën jetë, probleme, lumturi dhe pikëllime si ne. Shijojeni Shqipërinë për të paktën dhjetë ditë. Ju do të ktheheni përsëri … me siguri. Për mua nuk ka asnjë dyshim. Shihemi sërish verën e ardhshme./ Blic