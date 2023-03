Shumë tifozë napolitan janë të frymëzuar nga Champions League, mes tyre dhe ylli i OnlyFans, Paola Saulino.

Por duket se modelja për të ritur ka hkuar më tej, teksa ka premtuar do të udhëtojë lakuriq nëpër qytet nëse skuadra e Spallettit fiton turneun kryesor të klubeve evropiane.

Paola është një aktore italiane. E lindur në Napoli, ajo punoi si modele dhe gjithashtu luajti në disa filma artistikë. Popullariteti erdhi tek ajo pas regjistrimit në OnlyFans dhe disa premtimeve të çuditshme.

Paola ka qenë një tifoze e Napolit që nga fëmijëria. Ajo shfaqet rregullisht në stadiumin Diego Maradona.

Nga rruga, Paula mbështeti Argjentinën në Kampionatin Botëror Si çdo napolitan normal.

“Unë mund ta përballoj. Do marr me qira një autobus të hapur dhe do dal tërësisht lakuriq në të gjithë Napolin. Le të fitojë vetëm Napoli im Ligën e Kampionëve”, premtimi i radhës i Paolës.

/s.f