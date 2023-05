Lionel Messi është një nga futbollistët më të mirë në histori, gjë që e ka bërë atë të jetë edhe një nga njerëzit më të famshëm në botë. Përveç klubeve të futbollit, ka edhe modele që janë interesuar për yllin argjentinas, pasi kanë konsideruar se një lidhje me ‘10’ argjentinas do të ishte një mundësi unike në jetën e tyre.

Aktualisht, Messi është i martuar me Antonela Roccuzzo, me të cilën ka tre djem dhe një familje të bukur. Sipas mediave të caktuara dhe vetë Xoana González, sulmuesi i PSG-së do të kishte pasur një lidhje me krijuesen e përmbajtjeve për të rritur (lepurushen e Playboy). Këtu po ju tregojmë detajet.

Xoana González është një modele argjentinase që emigroi në Peru në kërkim të mundësive të reja. Siç ka komentuar në disa intervista, ajo nuk ishte aq e njohur në vendlindjen e saj, gjë që ishte një faktor kyç për të shkuar jashtë vendit.

Fillimisht, ajo u fut në botën e televizionit, por kur disa aktivitete u pezulluan për shkak të pandemisë COVID-19, vendosi të hapë rrugën e saj në fushën dixhitale, pikërisht në përmbajtjen për të rritur. Ajo ka fituar më shumë popullaritet disa vite më parë falë platformës OnlyFans, në të cilën bashkëpunon me Javier González, bashkëshortin e saj.

Po çfarë marrëdhënie kishin Xoana González dhe Lionel Messi, sipas modeles në fjalë? Kjo figurë publike mori pjesë në vitin 2016 në programin “Vlera e së vërtetës”. Atje ndau me Beto Ortiz dhe të ftuarit e tij disa nga sekretet më personale.

Një nga pyetjet më të diskutueshme, së cilës iu përgjigj modelja argjentinase, ishte nëse kishte pasur momente intime me bashkatdhetarin e saj Lionel Messi, shtatë herë fituesin e “Topit të Artë”, i cili së fundi fitoi Kupën e Botës 2022, të mbajtur në Katar.

González u përgjigj “po”, me një buzëqeshje në fytyrën e saj: “Ai ishte i çoroditur, sepse dërgoi sigurimin e tij për të më marrë mua. Aty vura re se Messi ishte shumë i turpshëm. Kur dikush luan në të gjithë fushën, ju prisni që t’jua kthejë favorin. Doja që ai të më tregonte më shumë se kaq, por u ndjeva sikur isha në shtrat me një trup të vdekur, pa jetë”.

Më pas poligrafi e përcaktoi si të vërtetë dhe tërhoqi vëmendjen e të gjithë audiencës. Për të kontekstualizuar përgjigjen e saj, ndikuesja aktuale zbuloi se një agjent sigurie dhe menaxheri i saj i thanë se një futbollist po e kërkonte, pasi e kishte ndjekur në një shfaqje mode.

Sipas asaj që ka rrëfyer Xoana, habia e saj ka qenë e madhe kur ka kuptuar se ai që e kërkonte nuk ishte asgjë më shumë dhe asgjë më pak se ylli argjentinas, Lionel Messi, në dhomën e hotelit të të cilit shkoi më pas….

/s.f