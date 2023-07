Kontrolli dhe pastrimi i mbetjeve shpërthyese të zonës përreth depove të municioneve ushtarake, që shpërtheu pasditen e djeshme nga zjarri në Nea Aghialo, është prioriteti kryesor i udhëheqjes ushtarake të Forcave të Armatosura dhe veçanërisht të GEA, për të rivendosur menjëherë normalitetin në bazën ajrore Anchialos. Në orët në vijim, në krahun e 111-të luftarak në Aghialos, do të vendoset një skuadër piroteknike, si dhe një ekip i Batalionit për pastrimin e minave tokësore (TENX) me qëllim “krehjen” e zonës në një rreze prej të paktën 3 km, pasi ekziston frika se shpërndarja e mbetjeve të municioneve dhe eksplozivëve në një zonë jashtëzakonisht të madhe, përbën një rrezik të konsiderueshëm për personelin ushtarak, si dhe për civilët, pasi në kushte të caktuara ato mund të shpërthejnë.

Megjithatë, para piroteknikëve, në depon e municioneve pritet të shkojë një ekuipazh i posaçëm i përzier i Forcave Ajrore dhe Zjarrfikësve, me qëllim spërkatjen e ftohësit, për arsye sigurie, por edhe për shkak të protokolleve përkatëse për ballafaqimin me situata të ngjashme.

Sipas informacioneve, magazina e shpërthyer ndodhej në një distancë prej rreth 6 km nga ambientet kryesore të bazës ajrore. Ajo ruante kryesisht bomba konvencionale 500-, 1000- dhe 2000-£. Zona përreth magazinës në një rreze prej 60 metrash ishte shpyllëzuar plotësisht, ndërsa bimësia më e afërt ishte vetëm një ullishte, madje kjo ishte disa metra larg perimetrit të shpyllëzuar.

Municioni ruhej sipas specifikimeve të NATO-s, që do të thotë se hapësira e magazinimit ishte prej betoni dhe e rrethuar me papastërti, pa asnjë bimësi. Megjithatë është mister se si ka ndodhur shpërthimi pasi predha specifike nuk shpërthejnë por shkrihen. Gjithashtu ato shpërthejnë me detonatorët, të cilët në teori nuk ruhen kurrë në të njëjtën dhomë me bombat. Megjithatë, sipas Forcave Ajrore, ekziston mundësia që municionet të jenë ndezur për shkak të temperaturave shumë të larta që u zhvilluan në zonë. Ekspertët për të dalë në një përfundim të saktë, duhet të hetojnë këtë incident dhe të kenë akses në të dhënat përkatëse.

Për shkak të ashpërsisë së shpërthimit dhe rrjedhimisht edhe valës së fortë goditëse që u krijua, dëme të konsiderueshme pësoi kampi në zonën e Karambës, i cili ishte evakuuar. Sipas GEA-s, pasi zjarri ka hyrë në pjesën perëndimore të kampit janë dëgjuar shpërthime të intensiteteve të ndryshme, ndërsa në orën 19:18 ka ndodhur një shpërthim i fortë. Për shkak të shpërthimeve, Policia greke ka krijuar një perimetër sigurie prej 3 kilometrash rreth kampit.

Në të njëjtën kohë, shtëpitë dhe dyqanet në Nea Aghialo kanë pësuar dëme të konsiderueshme, pasi janë thyer shumë xhama. Nga ana tjetër, sipas qarqeve të GEA, si avionët luftarakë ashtu edhe depot e tjera, nëntokësore dhe mbitokësore të bazës ajrore janë të siguruara vazhdimisht dhe nuk ka arsye për shqetësim.

/f.stafa