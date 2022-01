Ish-kryeministri Sali Berisha ka mbështetur demokratët në këtë fillim viti, duke i garantuar se viti 2022 do jetë padyshim viti i tyre dhe të gjithë shiqpëtarëve të cilët e duan Shqipërinë.

Ish-kryeministri ka përshëndetur ndjekësit në postimin e tij në Facebook, duke krijuar numrin 2022 me dy gishtat, simbolin e demokratëve, “ 0 -viti ynë”.

“2022 do të jetë padyshim viti i demokratëve, Shqipërisë dhe gjithë shqiptarëve që duan dheun e tyre!”, shkruan Berisha në Facebook.

Megjithese Berisha duhet te prese 5 apo me sakte 8 janarin kur te skadoje ultimatumi per Lulzim Bashen qe te dale nga selia, per te perifrazuar me pas nese flet per demokratet e Bashes apo te tijte ne kete vit.