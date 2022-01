Faqja zyrtare e anijes amerikane US Navy ka ndarë foto të kryeministrit Edi Rama dhe ambasadores së SHBA në Tiranë Yuri Kim teksa vizitojnë aeroplanmbajtësen “Harry S. Truman Carrier Strike Group (HSTCSG)”.

Në pamjet e publikuarar duket kreu i qeverisë shqiptare që shihet i veshur si detar teksa bëhet gati për t’u futur në bord.

“Mirë se vini në bord! HarrySTruman (CVN 75) priti Kryeministrin shqiptar Edi Rama, ambasadoren e SHBA në Tiranë, dhe VIP-at shqiptarë në #Detin Mesdhe, 14 janar 2022. HSTCSG është vendosur në NavyEurope për të ruajtur stabilitetin dhe sigurinë detare në rajon” shkruhet në postim.

Welcome Aboard! 🇺🇸 🤝 🇦🇱 #USSHarrySTruman (CVN 75) hosted Albanian Prime Minister @ediramaal & @USAmbAlbania, and Albanian VIPs in the #MediterraneanSea, Jan. 14, 2022.

The HSTCSG is deployed to @USNavyEurope to maintain maritime stability and security in the region. pic.twitter.com/A5A0mmgPyW

— U.S. Navy (@USNavy) January 19, 2022