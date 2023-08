Skuadra e drejtuar nga Luis Enrique kaloi në avantazh me Vitinha, pas një goditje të shkëlqyer, por italianët përmbysën gjithçka në harkun e 60sekondave. Fillimisht Interi barazoi me Esposito dhe më pas kaloi në avantazh me Sensi. Në të dy rastet protagonist ishte Frattesi me asistet e dhënë.