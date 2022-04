Ishte ora 20:50 e mbrëmjes së 26 marsit 2022. Ndërsa e gjithë Tirana kishte ndalur frymën me sytë nga ekrani, aty ku ndërkohë po luhej ndeshja miqësore Spanjë-Shqipëri, një ngjarje tjetër me përmasa të frikshme raportohej se po zhvillohej vetëm pak minuta larg kryeqytetit.

Një zjarr në komisariatin nr. 5 në Kamëz, që shpejt do të zbulonte jo vetëm përmasat tragjike të asaj çfarë dukej në pamje të parë, por edhe të kushteve skandaloze në dhomat e izolimit të këtij komisariati.

Ku ndërsa policët me gjasë kishin ulur ndjeshëm vigjilencën, duke u përqendruar edhe te ndeshja, ky moment shpërqendrimi u bë shkak për ngjarjen e rëndë.

Në dhomat e izolimit në katin nëntokë të godinës, ndodheshin 4 persona. Dy të arrestuar dy të ndaluar.

Arben Mici, 28 vjeç, i arrestuar për dhunë në familje, ishte njëri prej tyre.

Ai ishte shoqëruar 22 herë në komisariat gjatë 2 muajve të fundit, pasi nëna e tij sinjalizonte policinë, por më pas tërhiqej duke mos bërë denoncim.

Herën e fundit, nëna e Arbenit bëri denoncim ndaj të birit. Ajo u pajis me urdhër mbrojtjeje, ndërsa 28-vjeçari përfundoi në pranga.

Pak orë, përpara se ai t’i vinte zjarrin dhomës së izolimit, Arben Mici ishte njohur me masën e sigurisë “arrest me burg” nga gjykata e Tiranës.

Arsyet se përse nuk u transferua në ambientet e njërit prej paraburgimeve në vend, mbeten të sqarohen nga hetimi, por mbrëmjen e 26 marsit ai do ta kalonte në qelitë e izolimit në komisariat, brenda të cilave për fat të keq do të humbte jetën.

Një tjetër i arrestuar ishte dhe Dilaver Idrizi, 60 vjeç. Ai mbahej nën arrest me dyshimet se kishte dhunuar e më pas hedhur nga ballkoni i banesës ku jetonin, bashkëjetuesen e tij.

Por çfarë ndodhi atë mbrëmje, kush vuri flakën komisariatit? Si rrodhën ngjarjet në orët në vijim? Në çfarë kushtesh mbaheshin të arrestuarit dhe të shoqëruarit?

A ishin kryer si duhet procedurat për kontrollin personal?

Nga hetimet rezultoi se Arben Mici, i kërkoi një çakmak policëve të turnit në komisariat me qëllim për të ndezur një cigare.

Ndonëse ishte tërësisht e ndaluar që një i arrestuar të konsumonte cigare në korridor, duket se ky fakt u anashkalua.

Sipas ligjit, të arrestuarve iu sekuestrohen të gjitha sendet, ju hiqen edhe lidhëset e këpucëve apo rripi i pantallonave, pasi mund të përdoren prej tyre për të ndërmarrë akte ekstreme. Por në rastin e Micit nuk ndodhi kështu. Atij iu lejua çakmaku.

Pasi piu cigare ai hyri në qeli dhe i vuri flakën dyshekut. Shpejt tymi do të mbulonte çdo ambient. Orët në vazhdim ishin traumatike për të gjithë.

Arben Mici do të gjendej në grahmat e fundit të jetës në tualet. Ai ndërroi jetë më vonë në spital.

I pari që u pyet në lidhje me ngjarjen ishte efektivi i policisë, Fatmir Isufi. Ai që ndërkohë po ndante turnin me kolegun e tij, Hajredin Boja, që mbeti i lënduar rëndë nga zjarri i papritur në komisariat.

Fatmir Isufi

Trupë shërbimi Ndalim/ Paraburgimi

Bazuar në raportin e mëvonshëm të Forcave të Ndërhyrjes Zjarrfikës, rezulton se Arben Mici i vendosi zjarrin dyshekut pasi tymi që ndërkohë kishte mbuluar ambientet e tyre të izolimit, të cilat ndodheshin në bodrumin e pa ajrosur të komisariatit, rezultoi më i shpejtë se policët të cilët e ndjenë të fundit asfiksinë që po vinte nga qelitë.

Fatmir Isufi

Kjo përllogaritje e gabuar, siç u mësua edhe më pas i kushtoi jetën Arben Micit, ndërkohë që Dilaver Idrizi, përfundoi në spital me probleme të rënda shëndetësore.

Sipas dinamikës së ndërtuar të ngjarjes, një nga personat e parë që vrapoi drejt vatrës së krijuar të zjarrit ishte edhe Lutfi Muça, me detyrë ndihmës specialist dhe përgjegjës në dhomat e sigurisë në komisariatin e policisë nr.5 në Kamëz, icili shpjegoi përpara grupit hetues se personave të ndaluar në komisariate nuk u lejohet asnjë send që mund të rrezikojë sigurinë e tyre apo të personelit.

Madje edhe ushqimi u dërgohet i kontrolluar rreptësisht.

Por nuk dha shpjegime se si u gjend çakmaku në duart e dy të ndaluarve.

Lutfi Muça, Përgjegjës në dhomat e sigurisë

Ai shpjegon se u nis me urgjencë drejt komisariatit, por siç tregon nuk mundi të shikoje asnjë detaj nga vendi i ngjarjes….

Lutfi Muça

Por ajo që hedh dritë mbi arsyet e zjarrit, është raporti i Shërbimit nga Zjarri dhe Shpëtimi që përjashtoi shkakun e një zjarri si pasojë e një shkëndije elektrike në qeli.

Shërbimi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi

Sipas raportit të Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi, i fundit që u gjet në dhomat ende të pushtuara nga tymi, ishte i ndaluari, Arben Mici.

Shërbimi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi

I shokuar nga ajo çfarë kishte dëgjuar në telefon nga kolegu i tij, drejt vatrës së zjarrit vrapoi edhe oficeri i policisë Mark Marashi të cilit iu desh të përballej jo vetëm me kolegët të cilët ishin në rrezik për jetën, por edhe më pamjet e para tronditëse të asaj çfarë kishte ndodhur.

Mark Marashi, Oficer i Patrullës së Përgjithshme

“Në orën 20:49 punonjësi i policisë Hajredin Boja, i cili është i planizuar me shërbim tek dhomat e sigurisë për personat e ndaluar dhe të arrestuar, më ka telefonuar në numrin tim duke më thënë ‘shpejt se ka rënë zjarr’. Unë në atë moment kam marrë çelësat dhe jam drejtuar për tek dhomat e sigurisë. Kolegu im Fatmir Isufi ishte i tronditur dhe mezi mbushej me frymë. E pyeta se ku ishte kolegu tjetër Hajredin Boja.

Fatmiri më tha se Hajredini ishte futur përsëri tek dhomat pasi kishte ngelur një person tjetër brenda. Kam tentuar të zbres edhe unë poshtë, por ishte e pamundur sepse kishte shumë tym dhe nuk merrej dot frymë. I kam thirrur Hajredinit, por nuk më është përgjigjur.

Pasi është bërë fikja e zjarrit u jam drejtuar punonjësve të zjarrfikëses që të kontrollonin mirë ambientet pasi kishte edhe një person tjetër brenda. Kam ndezur dritën e telefonit tim dhe së bashku me kolegët e tjerë kemi kontrolluar dhomat me radhë, por nuk konstatuam njeri. Në fund të korridorit të këtyre dhomave ndodhet tualeti që është në funksion të personave të ndaluar dhe arrestuar. Aty kemi parë personin e arrestuar Arben Mici, i cili ishte pa ndjenja, por me shenja jete. E kemi dërguar menjëherë në spital me ambulancë”.