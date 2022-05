Qëndrimi i Gjermanisë shprehur nga ministrja e jashtme, poastuar në twitter sëbashku me preononcimin e plotë të saj: …Sidomos në këto kohë, mbështetja për vendet e #Ballkanit Perëndimor në rrugën e tyre drejt #BE është një çështje kyçe e sigurisë dhe ceshtje gjeopolitike. Duhet t’i qëndrojmë premtimeve tona dhe të fillojmë negociatat e vonuara të anëtarësimit me #Shqipërinë dhe #Maqedoninë e Veriut.