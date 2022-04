Ministri i Jashtëm i Ukrainës Dmytro Kuleba i ka bërë thirrje NATO-s që të veprojë shpejt për të ndihmuar Ukrainën dhe për të parandaluar ushtarët rusë.

“Ose na ndihmoni tani, ose ndihma juaj do të vijë shumë vonë dhe shumë njerëz do të vdesin, shumë civilë do të humbasin shtëpitë e tyre, shumë fshatra do të shkatërrohen, pikërisht sepse kjo ndihmë do të vijë shumë vonë”.

Sanksionet e reja janë rënë dakord nga SHBA-ja dhe Britania e Madhe këtë javë, por anëtarët e BE-së ende nuk kanë rënë dakord për propozimet e fundit. Kuleba kërkon që të ndalohet nafta dhe gazi rus.

Ai thotë se mizoritë e para në Bucha dhe pjesë të tjera të Ukrainës veriore nga forcat ruse janë “vetëm maja e ajsbergut” të krimeve të luftës të kryera nga Rusia. “Për të parandaluar më shumë Buchas, ne duhet të flasim dhe të shohim se si mund t’i japim fund kësaj lufte”.

Sakaq, ka edhe një reagim për situatën në Ukrainë edhe nga ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov. Lavrov thotë se Kievi i ka paraqitur Moskës një projekt-marrëveshje paqeje, por ajo përmban “elemente të papranueshme“. Ministri i Jashtëm rus pretendon se Kievi kontrollohet nga qeveria amerikane të cilët po e shtyjnë presidentin Volodymyr Zelensky të vazhdojë konfliktin.

Ai përfundon duke thënë se Rusia do të vazhdojë bisedimet, por nga ana tjetër do të bëjë presion për të siguruar kërkesat e veta në çdo marrëveshje.

/a.r