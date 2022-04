Duke folur për Christiane Amanpour të CNN, Kuleba tha se vendimi i Moskës për të reduktuar aktivitetin ushtarak në dy frontet e Kievit dhe Chernihiv erdhi në një kohë kur “forcat ukrainase filluan t’i largonin me sukses nga fshatrat dhe qytetet e vogla në rrethimin e Kievit. Arsyeja që ata thanë ishte sepse mendonin se nuk mund ta përballonin presionin dhe nuk mund të mbanin vijën e parë rreth Kievit.”

Kuleba tha se kjo mund të jetë tregues i presidentit rus Vladimir Putin duke u bërë më realist në lidhje me strategjinë e tij ushtarake. “Unë besoj se ai tashmë është bërë më real pasi nuk mund ta imagjinoj që tërheqja e forcave ruse nga veriu i Ukrainës nuk ishte urdhëruar nga ai,” tha ministri.

“Nëse e përkthejmë këtë lëvizje të fundit në gjuhën njerëzore, fjalë për fjalë do të thotë se nuk kam fuqi të mjaftueshme për të vazhduar sulmin ndaj Ukrainës nga tre drejtime njëkohësisht. Kështu që unë duhet të zhvendos një pjesë të forcës sime ushtarake në një drejtim tjetër për të përforcuar ushtrinë time në atë zonë, “tha ai.

“Sido që të jetë fotografia e tij e realitetit, nga hapat që po bëjnë në terren, mund të konkludoj se ai e kupton se fuqia e tij, se ai nuk është mjaftueshëm i fortë për të vazhduar të sulmojë Ukrainën nga të gjitha anët dhe kjo është e qartë tani”, tha Kubela. shtuar.

Por ministri i Jashtëm tha gjithashtu se ai mendon se tërheqja e forcave ruse mund të jetë një përpjekje për t’u përgatitur strategjikisht për një sulm në rajonin e Donbasit të Ukrainës.

“Ne shohim se disa nga sindikatat e tyre ushtarake po tërhiqen përsëri në territorin e Bjellorusisë, por në të njëjtën kohë ne dëgjojmë mesazhe të qëndrueshme dhe kemi marrë gjithashtu inteligjencë se ata ende po e shohin Donbasin si një fryt të ulët,” tha ai. CNN. “Ata duhet të rigrupojnë burimet dhe të përgatiten për betejën për Donbas.”

Ministria ruse e Mbrojtjes tha të premten se dy helikopterë ukrainas Mi-24 kryen një sulm në një objekt të magazinimit të karburantit në Rusinë jugore. Kur u pyet nëse ishte Ukraina që kishte kryer sulmin, Kuleba tha se nuk mund ta verifikonte atë.

I pyetur nga Amanpour nëse ai është i befasuar në përgjithësi nga aftësia ushtarake e Ukrainës në ajër, Kuleba tha se ai ka “besim te populli i Ukrainës dhe te forcat tona të armatosura dhe si ministër i Jashtëm në diplomacinë tonë. Kjo është një luftë. Ata na sulmuan për të na shkatërruar dhe ata refuzojnë të drejtën tonë për të ekzistuar si komb, kështu që do të thotë se ne do të luftojmë me të gjitha mjetet që kemi në dispozicion brenda ligjeve ekzistuese ndërkombëtare të luftës.”

“Nuk po lodhemi duke luftuar për liri, për pavarësi dhe për vlera. Kështu që shpresoj që njerëzit në Perëndim të mos lodhen duke na mbështetur gjithashtu”, tha ai.

“E vetmja lodhje që ata kanë vërejtur deri më tani është lodhja në kryeqytete të cilët përpiqen të mos shmangin sanksionet ndaj Rusisë, por ne po punojmë me ta dhe shpresoj se besoj se do t’i ndihmojmë ta kapërcejnë atë lodhje,” shtoi Kuleba. Abc