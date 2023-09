Në një pohim triumfues, si për të treguar se politikat e tyre po japin rezultat, ministri britanik i Emigracionit, Robert Jenrick, deklaroi përpara parlamentit se që nga marrëveshja që Londra arriti me Shqipërinë në dhjetorin e vitit të kaluar, janë kthyer mbrapsht 3.500 emigrantë shqiptarë. Sipas tij, ka një rënie të ndjeshme me 90% të shqiptarëve që arrijnë tashmë në Britaninë e madhe në mënyrë të paligjshme. Deri më tani, gjatë këtij viti janë kthyer 12.600 klandestinë, shifër kjo 75% më e lartë se e njëjta periudhë e një vitit të shkuar, raportoi Jenrick.

Ministri shtoi më tej se emigrantët që do të zbulohet se kanë bërë raportime të rreme mbi historinë e tyre, do të përballen me dënime të ashpra. Rregullat e reja, sipas tij, ndjekin Aktin historik të Migrimit të Paligjshëm, i cili, së bashku me Partneritetin e tyre Ruandën, do të sjellë ndryshime vendimtare për të hequr të gjitha stimujt që i shtyjnë emigrantët të ndërmarrin kalime të paligjshme nga Franca.