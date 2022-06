Gjatë fjalës së tij Berisha nuk i ka kursyer sulmet për presidentin e Serbisë Aleksandër Vuçiç, në Azerbajxhan, se Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç, të cilin e akuzoi se po e mban pezull konfliktin që ka me Kosovën.

Teksa kujtoi vizitën e Vuçiç në veri të Kosovës para tre vitesh, Berisha theksoi se ky i fundit e tha haptas se Serbia do të zgjerohet e do bëhet më e madhe. Sipas Berishës furnizimi i Serbisë me armë kineze e ruse është shqetësim i madh.