Mbështetës të Berishës në tentativë për të hyrë brenda selisë së PD-së, duket se janë përgatitur për të gjithë skenarët.

Pasi janë përballur me një derë hekuri, ata kanë nisur që me një trapan që të hapin derën. Po ashtu disa prej tyre vijojnë të godasin me çekiçë.

Ndërkohë disa të tjerë kanë thyer xhamat e dritareve të katit të parë të selisë së PD-së.

Militantët kanë përdorur shkallët metalike për të errësuar me spraji kamerat e sigurisë.