Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka deklaruar se misioni i Partisë së Lirisë është i ndryshëm nga ai i LSI.

Në VizionPlus, Meta tha se shteti ligjor dhe sistemi demokratik ka rënë, e nëse do vijohej me të njejtin mision, do të thoshte të kthim në Don Kishotë.

“Partia e Lirisë ka një mision tjetër krejt ndryshe nga LSI, e cila e humbi misionin dhe pa dashje për shkak të vendimeve të saj. Misioni i LSI integrimi në Bashkimin Europian. Sot ne kemi problemin kryesor që këtu ka rënë i gjithë sistemi demokratik, ka rënë rendi kushtetues, ka rënë shtetit ligjor.

Ka rënë cdo gjë tjetër, liri ekonomike, tek administrate publike dhe tek llogaridhënia që ka rënë. Nëse ti do të kesh prioritet integrimin eurpian kur të ka rënë sistemi do të thotë të jesh Don Kishot”, tha ai.

