Kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta ka kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama dhe ministrit të Brendshëm, Bledi Çuçit duke i bërë përgjegjës për vdekjen e 32-vjeçarit, Lear Kurti.

Në një deklaratë për mediat, Meta u shpreh se qeveria dhe policia po tenton të mbulojë një krim flagrant shtetëror

“Rastin tronditës të humbjes së jetës së Lear Kurtit, qeveria dhe policia e Ramës po përpiqet ta trajtojë si një ngjarje të zakonshme për të mbuluar një krim flagrant shtetëror. Është policia e Ramës që dhunon të rinjtë e të rejat në protesta të drejta dhe legjitime, me policë të maskuar me xhupa dhe kapuç të zinj, që sillen si kriminelë dhe që nuk kursejnë as gazetarët me dhunën e tyre.

Kjo situatë kriminale që ka mbështetës dhe frymëzues Edi Ramën ka vetëm një zgjidhje: Largimin e menjëhershëm të Ramës, Ministrit të Brendshëm Çuçi si përgjegjësit kryesorë të krimeve shtetërore të përsëritur. Të procedohet Ard Veliu një dhunues, mashtrues dhe manipulues i disa ngjarjeve shumë të rënda kriminale të policisë së Ramës”, theksoi ai.

/s.f