Presidenti Ilir Meta ka reaguar në lidhje me zgjedhjet për kreun e FSHF-së.

Përmes një mesazhi në rrjetet sociale kreu i shtetit thekson se “Mjaft me dhunë politike e shantazhe mafioze ndaj sportit!”.

Kreu i bashkise se Tiranesd Erion Veliaj ka shperthyer ne akuza ne drejtim te Armando Dukes, per manipulimin e votimit per zgjedhjen e kreut te FSHF dhe Meta me sa duket pikerisht Veliajn “shigjetoi”.

REAGIMI I METËS

Negociatat keni tre vjet që na i bllokuat me Bashkimin Europian, po nga UEFA përse doni të na përzini?

Mjaft me dhunë politike dhe shantazhe mafioze ndaj sportit!/m.j