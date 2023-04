Kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta ishte i pranishëm sot në qytetin e Shkodrës, në prezantimin e kandidatit për kryebashkiak në zgjedhjet vendore, Bardh Spahia, i cili do të garojë nën logon e koalicionit “Bashkë Fitojmë”.

Meta tha se Shkodra ndodhet sot në një gjendje kritike, si nga pesha ekonomike apo administrative, dhe kjo sipas tij është bërë me qëllim nga “Rilindja” që e ka “halë në sy” qytetin veriperëndimor.

“Shkodra që ka tërë atë vijë liqenore të mos ketë drejtori të shërbimit informativ, Shkodra nuk ka Gjykatë Apeli, nuk ka Gjykatë Administrative, nuk ka drejtori Arkivash. Kjo zhbërje është bërë për t’ia ulur vlerën e Shkodrës, për t’ia ulur vlerën elektorale, ekonomike. Shkodra e Universitetit Gurakuqi, ju e dini shumë mirë se si ka vajtur raporti i universiteteve gjatë “Rilindjes”. Kjo situatë dramatike duhet të ndalet në 14 maj. Ata ju kanë halë në sy, Shkodra ka qenë e lirë në kohë të errëta jo më tani. Do të kishte falimentuar edhe bashkia e Shkodrës, po të kishte rënë në dorë të tyre, siç ka falimentuar bashkia e Kavajës, e Vorës”, deklaroi Meta.

Kreu i PL-së, teksa u shpreh i bindur për një fitore të thellë në 14 maj, tha se nuk do e kishte firmosur dekretin për mbajtjen e zgjedhjeve të pjesshme vendore në 6 mars, nëse do e dinte se Shkodra do i kalonte socialistëve.

“Pse paska qeveria e Kosovës mundësi të japë 100 euro për studentët dhe nuk kemi ne? Ne kemi buxhetin dy herë më të madh se Kosova. I pyeta edhe në Malësinë e Madhe ata miqtë tanë atje, pse një mësues shqiptar në Tuz merr 9900 euro në vit, ndërsa këtu merr 4200 euro? A mundet një mësues me 4200 euro në vit të mbajë familjen e tij, të rrisë familjen e tij? Nuk është rastësi, ne s’kemi incenerator dhe paguajmë lekë. Incenerator s’ka dhe ne lekët i paguajmë.

A e mendon ndonjë shkodran se kjo dorë mund të firmoste dekretin e 6 marsit po të ishte i bindur që Shkodra do të binte në dorë të sektit më të rrezikshëm”, përfundoi Meta./m.j