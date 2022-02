Kur vjen puna te ndeshjet e Celtic, duket se Ilir Meta harron çdo gjë, që nga vendimi që pritet të jap Gjykata Kushtetuese nëse do të shkarkohet apo jo nga Posti i presidentit e deri te lufta që i shpalli sot të gjithë “rilindësve në vend dhe të huaj”.

Në një kohë kur emri i tij është kryefjalë e mediave dhe çdo komenti në studiot televizive, Meta duket se ka preferuar të mos ‘i përfillë’ dhe të shijojë ndeshjet e skuadrës së tij të zemrës si një tifoz i çmendur.

“0:2 në transfertë. Dy super gola të mrekullueshëm, pa mbaruar ende pjesa e parë. I kemi të gjitha mundësitë për ta mbyllur ndeshjen me një fitore spektakolare. Po e ndjek lojën me shumë emocion. Hail Hail!”, shkruan Meta teksa e shoqëron komentin me një video duke parë ndeshjen.