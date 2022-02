Opinionistët e “Big Brother VIP” Balina Bodinaku dhe Arbër Hajdari janë future brenda shtëpisë. Si të ftuar special, për herë të parë ata kanë takuar banorët e BBV të cilët i komentojnë prej muajsh.

Arbër Hajdari dhe Balina Bodinaku do të konsumojnë darkën së bashku me banorët e më pas do të dalin sërish jashtë.

Banorët e BBV kanë pasur më herët këngëtarë të ftuar që këndonin për ta, por kjo është hera e parë që dikush u ulet në tavolinë dhe kalon momente nën shoqërinë e tyre. përjashtim bëri vetëm Sabiani, i cili ka konsumuar një darkë me Ilir Shaqirin, dëshirë e shprehur nga vetë balerini.

g.kosovari