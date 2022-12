“Këta shtetas në bashkëpunim me njëri -tjetrin për motive të dobëta e xhelozie kanë marrë me forcë në automjet tre adoleshentët, ndërmjet tyre një femër (15-16-vjeçarë) dhe në dalje të Cërrikut i kanë goditur me grushte e shkelma duke u shkaktuar dëmtime të lehta dhe më pas i kanë lënë të lirë.”

Policia e Cërrikut