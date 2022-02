Emisioni “Stop” udhëtoi drejt Shkodrës dhe takoi qytetarin Florin Kukaj, i cili pretendon se prej 4 vitesh thirret nga Gjykata e Shkodrës dhe nuk i merret dëshmia.

Në datën 14 Shkurt 2022 ishte seanca e rradhës dhe sërish dështoi për mungesë të gjyqtarit. Florini prentendon se sa herë ka qenë prezent nuk është zhvilluar seanca. Për arsye se Florini nuk i ka përballuar dot shpenzimet e udhëtimit, së fundmi është shoqëruar nga policia e Tropojës, vendi ku jeton. Por sërish e njëjta situatë, seanca shtyhet dhe dëshmia e tij nuk merret. Florini thotë, se le të gjitha punët e tij, pasi 10 orë i merr vetëm rruga vajtje-ardhje.

Florin Kukaj: Unë e kam problem se nuk kam mundësi. Kam 4 vjet që i ndjeku këta dhe më thonë: Hajde sot, hajde pas 2 javësh dhe nuk më ka marrë në pyetje Gjykata e Shkodrës fare. Unë e kam shtyrë, hajt, hajt se ndoshta po i heq qafe. Nuk mund t’i përballoj dot, paguaj target, hajde me makinë timen, me furgona, ato shpenzime janë. Një ditë më kanë dërguar furgonin e policisë dhe më sjellin.

Gazetarja: Sot ishit në seancën e radhës, çfarë ndodhi?

Florin Kukaj: Sot më kanë thirrur dhe më kanë thënë që ka gjyq, kam ardhur dhe më kanë thënë që shtyhet gjyqi dhe kaq.

Gazetarja: Nuk kishte asnjë të pandehur aty?

Florin Kukaj: Jo.

Gazetarja: Nuk e ke parë ndonjëherë gjyqtarin që në fakt është Tonin Sterkaj?

Florin Kukaj: Jo, fare.

Gazetarja: Prokurori të ka marrë ndonjëherë në pyetje?

Florin Kukaj: Jo.

Gazetarja: Largësia mes Shkodrës dhe Tropojës është rreth 4-5 orë me makinë, kohët e fundit për shkak se ju nuk keni marrë pjesë në seancë për shkak të pamundësisë ju kanë vënë në dispozicion furgonin e policisë për të bërë transportin tuaj. Nëse do të flasim për shpenzimet që ti ke bërë prej kaq vitesh, sa kushton bileta e autobusit apo furgonit për të ardhur nga Tropoja në Shkodër?

Florin Kukaj: Unë disa herë kam ardhur me furgona, vajtje-ardhje më kushton 20 mijë lekë të vjetra. Kam ardhur disa herë me target, vajtje-ardhje 14 mijë lekë vetëm për shkuar në Koman dhe 20 mijë lekë vetëm traget. Kur kam ardhur me makinën time, ajo 30 kilogramë i shpenzon karburant, plus që edhe duhet për të ngrënë.

Gazetarja: Sa herë të kanë thirrur në muaj?

Florin Kukaj: 2 herë në muaj.

Gazetarja: Pra, të bëjmë një përllogaritje përgjatë gjithë kësaj kohe, i thonë rreth 2 milionë lekë të vjetra.

Florin Kukaj: Po.

Gazetarja: Llogarit shtesat, ushqimin, marrjen e tragetit apo marrjen e automjetit tuaj privat paske lënë një dorë të mirë lekësh me këtë situatën prej 4 vitesh.

Florin Kukaj: Po edhe stres kam pasur, kam pasur dhe punët e mia tek shtëpia dhe më është dashur që t’i lë. Djalin që e kam për ta çuar në shkollë, më është dashur që të paguaj taksinë sot se e çoj vetë.

Gazetarja: E bukura është që ti thirresh në cilësinë e dëshmitarit, por më e bukura është që mosparaqitja të shkakton “shoqërim i detyrueshëm”. Ti më thua se nuk je marrë asnjëherë në pyetje, qoftë nga prokurori i çështjes, qoftë nga gjyqtari.

Florin Kukaj: Asnjëherë nuk më ka marrë në pyetje Gjykata e Shkodrës. Ka mundësi që sërish më thërrasin dhe prapë e njëjta gjë shkon.

Emisioni “Stop” takoi kancelaren e Gjykatës së Shkodrës, e cila shpjegoi situatën. Çështja voluminoze dhe mungesat nga të gjitha palët kanë sjellë këtë zvarritje. Florinin e ka ndjekur fati i keq, pasi kur ai ka qenë prezent, kanë munguar o gjyqtari kryesues, ose prokurori.

E njëjta gjë ka ndodhur edhe me seancën e datës 21 Shkurt, e cila është shtyrë sërish për në 28 Shkurt. Arsyeja kryesore ka ardhur si pasojë e mungesë së prokurores së çështjes, Marsida Frashëri si dhe ka pasur mungesa të të pandehurve dhe të dëshmitarëve

Nga viti 2019 e deri më sot, disa seanca janë zhvilluar për këtë çështje e disa jo. Arsyet janë nga më të ndryshmet, nga mungesa e dëshmitarëve, apo të pandehurit e deri tek mungesa e prokurores së çështjes, Marida Frashëri, apo dhe mungesa e gjyqtarit kryesues, Tonin Sterkaj.

