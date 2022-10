Xhorxhia Meloni ka zhvilluar këtë të dielë mbledhjen e parë si kreyministre e Italisë. Ajo e nisi fjalimin e saj para Këshillit të Ministrave me një falënderim për Presidentin e Republikës, Sergio Mattarella. Në mbledhjen e Këshillit të Ministrave u caktuan edhe prioritetet e qeverisë së re.

“Duhet të jemi të bashkuar për të kapërcyer emergjencat me të cilat po përballet vendi”, mësohet të ketë thënë ajo para ministrave. Qeveria nderkohe miratoi emërimin e Antonio Tajanit dhe Matteo Salvinit si zëvendëskryeministra si dhe emërimin e 9 ministrave të tjerë pa portofol.

“Ne shkruam historinë. Tani le të shkruajmë të ardhmen e Italisë”, shkroi në Tëitter pas mbledhjes Meloni.

Kjo e diel nisi me axhendë të ngjeshur për lideren e Frateli di Italia. Pas takimit me ish-kryeministrin Draghi në Pallatin qeveritar ku iu dorëzuar simbolikisht zilja e Këshillit të Ministrave ajo zhvilloi edhe një bisedë 1 orëshe me të. Më pas Meloni drejtoi edhe mbledhjen e kabinetit.

Kjo ishte një ditë historike jo vetëm për Melonin por edhe për Italinë, pasi është hera e parë në historinë e vendit që një grua zgjidhet kryeministre.

/a.r