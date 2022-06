Rënia e qeverisë bullgare e kryeministrit Kirli Petkov pasditen e së mërkurës, nuk është një lajm i mirë për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut.

“APNEWS”, shkruan se rënia e qeverisë së Petkov fut në krizë jo vetëm politikën e brendshme bullgare, por edhe atë të jashtme, sidomos kur bëhet fjalë për zgjerimin e BE-së.

Sipas “APNEWS” Bullgaria u zhyt më thellë në krizë politike pasi qeveria e kryeministrit Kiril Petkov humbi një votë mosbesimi në parlament, duke rritur mundësinë e zgjedhjeve të katërta të përgjithshme brenda vetëm dy viteve.

Petkov, i cili kërkoi të trajtonte korrupsionin dhe të frenonte ndikimin rus që kur mori detyrën vitin e kaluar, do të duhet të japë dorëheqjen pasi një ish-partner i vogël në koalicionin e tij të brishtë iu bashkua ligjvënësve të opozitës për ta votuar atë të mërkurën. Rreth 123 ligjvënës në asamblenë prej 240 anëtarësh votuan kundër qeverisë; 116 ishin pro.

“Ne premtojmë se do të vazhdojmë betejën tonë për të rifituar vendin tonë,” u tha Petkov ligjvënësve në Sofje pas votimit, duke e quajtur votimin një “hap të vogël”.

Udhëheqësit e partisë do të kenë tani një shans për të formuar një qeveri të re, me Petkovin duke u dhënë përpjekjen e parë. Nëse tre përpjekje dështojnë, presidenti Rumen Radev do të duhet të emërojë një kabinet të përkohshëm dhe të caktojë një zgjedhje të parakohshme.

Qeveria e Petkov u rrëzua ndërsa u përpoq të thyente një bllokim në bisedimet e zgjerimit të Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit, gjë që bëri që një anëtar i vogël i koalicionit të largohej pjesërisht për shkak se kundërshtoi përpjekjet për të ndihmuar ofertën e hyrjes së Maqedonisë së Veriut në bllok.

Bullgaria u bë gjithashtu një nga vendet e para që iu ndërpre gazi nga Rusia, ndërsa Petkov u përpoq të diversifikonte furnizimet nga eksportuesi më i madh i energjisë në botë në mes të luftës në Ukrainë.

Rënia e qeverisë do të vonojë planet e zgjerimit të BE-së në Ballkan dhe mund të pengojë Bullgarinë, e perceptuar si anëtari më i korruptuar i bllokut, nga adoptimi i euros në fillim të vitit 2024. Gjithashtu rrezikon të vonojë transferimin e deri në 6.3 miliardë euro (6.6 miliardë dollarë). në financimin e BE-së sipas planit të bllokut për të ndihmuar vendet të rikuperohen nga kriza Covid.

Një votim i hershëm kombëtar mund të shtojë mbështetjen për forcat pro-ruse në një vend me lidhje tradicionalisht të forta me Rusinë. Sondazhet tregojnë se mund të dyfishojë mbështetjen për nacionalistët anti-BE që janë aktualisht në parlament dhe një parti e re konservatore, e udhëhequr nga ish-ministri i mbrojtjes i Petkov, mund të hyjë gjithashtu në parlament.

