Teksa lufta në Ukrainë po vijon që prej 24 shkurtit të këtij viti, duket se rreziku i sulmeve ndaj vendeve të tjera të Europës është permanent.

Së fundmi ka qenë paralajmërimi i një raporti të ushtrisë gjermane të zbuluar nga mediat, i cili thekson se “një pushtim rus i Evropës është “më i mundshëm se kurrë” dhe Gjermania mund të fshihet nga harta në çdo moment”.

Zyrtarë të lartë gjermanë kanë kërkuar që vendi të përgatitet për një luftë të afërt me Rusinë, duke shprehur frikën se agresioni ndaj Ukrainës do kthehet në një luftë globale mes Rusisë e NATO-s.

Gazeta gjermane Der Spiegel ka publikuar një sërë dokumentesh të cilat kanë rrjedhur nga ushtria gjermane, ku tregohet se si një nga gjeneralët më të lartë të vendit, Eberhard Zorn, urdhëroi ushtrinë e vendit të vihet në gjendje lufte përballë kërcënimeve reale.

Dokumenti prej 68 faqesh i prodhuar në fund të shtatorit titullohej “Udhëzimet Operacionale për Forcat e Armatosura” dhe me anë të saj, gjenerali Zorn bëri thirrje për rinovimin e plotë të ushtrisë gjermane dhe për t’u përgatitur për luftë.

“Sulmet ndaj Gjermanisë potencialisht mund të ndodhin pa paralajmërim dhe me dëme të mëdha, ndoshta edhe ekzistenciale. Një luftë në një vend anëtar të NATO-s në Evropën Lindore është bërë përsëri e mundshme”, shkruante ai.

Gjenerali i bëri thirrje Gjermanisë të luajë një rol udhëheqës në mbrojtjen e kontinentit dhe të krijojë një forcë të armatosur më “të fuqishme”.

Në vend që të dërgonte njësi më të vogla dhe të specializuara në misione jashtë vendit, ai kërkoi njësi të mëdha që janë të gatshme të luftojnë për NATO-n.

Kjo do të shënonte një ndryshim drastik në politikën moderne ushtarake të Gjermanisë, e cila që nga fundi i Luftës së Dytë Botërore është fokusuar në mbajtjen e një ushtrie të vogël dhe të një numri armatimesh jo të madh.

Zbulimi i dokumenteve vjen pasi kancelari gjerman Olaf Scholz njoftoi një “pikë kthese” në vazhdën e pushtimit rus të Ukrainës në shkurt. Gjermania kishte kërkuar më parë të ruante marrëdhënie të ngushta me Rusinë, ndërsa Scholz pranoi se “lufta në Evropë është përsëri një realitet”. Ai premtoi gjithashtu 100 miliardë euro për të përshpejtuar përgatitjen e ushtrisë vendase.

Gazeta thotë se në rast të agresionit rus në kufirin lindor të NATO-s, Gjermanisë do t’i duhej të siguronte “forca reaktive dhe luftarake” dhe nuk mund të priste mbështetjen nga SHBA.

Zorn paralajmëron se as BE dhe as NATO nuk mund të përballojnë të fillojnë të planifikojnë dhe gjenerojnë forca pasi të ketë ndodhur sulmi.

“Nëse nuk veprojmë shpejt, asnjë ushtri nuk do të lëvizë në Evropë”, tha ai.

/e.d