Shqiptari Franc Gergely alias Franc Çopja nga Elbasani, 31 vjeç, merr titullin e palakmueshëm të kriminelit të parë të drogës i ekstraduar nga Dubai në Belgjikë. Që nga mëngjesi i djeshme ai ndodhet në një qeli belge. Gergely njihet si mbreti absolut i mjedisit shqiptar, një lider klani që konsiderohet përgjegjës për të paktën nëntë vrasje. Kush është ky njeri, i cili drejtoi biznesin e tij të pistë nga një vilë shumë milionëshe në Dubai dhe u ekspozua përfundimisht nga mesazhet e deshifruara të Sky ECC për bashkëpunëtorët e tij?

Kur Frank Gergely hipi në një avion privat të rezervuar posaçërisht nga qeveria belge nga Dubai, i shoqëruar nga hetuesit e policisë gjyqësore federale të Brukselit, ai e dinte se perandoria e tij kishte marrë fund. Gulfstream G200 zbarkoi në Zaventem, ku më shumë policë po prisnin për ta çuar atë te gjyqtari hetues në Bruksel. Zyra e prokurorit publik federal dëshiron ta çojë Gergelyn në gjykatën e Assizes në vitin 2024 si drejtuesin për një zgjidhje brutale në mjedisin shqiptar në rrugët e komunës Sint-Jans-Molenbeek të Brukselit. Gergely përballet me burgim të përjetshëm nëse shpallet fajtor.

Ekzekutimi i drejtpërdrejtë i shqiptarit Ardit Spahiu më 27 nëntor 2020 ishte një dhunë e paprecedentë edhe për botën e krimit të Brukselit. Spahiu, 38 vjec, po dilte nga një kafene në Condorlaan, pranë Edmond Machtenslaan, në orët e para të mbrëmjes kur një VW Golf GTI 6 e zezë kaloi pranë tij. Një person ka dalë dhe ka hapur zjarr ndaj Spahiut të befasuar me automatik. U qëlluan tetëmbëdhjetë të shtëna, Spahiu u godit nga tetë plumba dhe vdiq në vend. Hetimi zbuloi se urdhri fillestar ishte vrasja e të gjithë familjes së tij. Dy ekzekutorët u arrestuan në Spanjë dhe Gjermani, sipas shtypit shqiptar.

Franc Gergely dhe Ardit Spahiu nuk janë të huaj me njëri-tjetrin. Ata i përkasin dy klaneve rivale shqiptare të përfshira në trafikun e gjerë të kokainës. Gergely është mbreti absolut i mjedisit shqiptar të drogës dhe i përket klanit Çopja, të njohur më mirë si “Sakati”, me bazë Dubain. Në një distancë të sigurt dhe në strehë, ai mban një kontroll të fortë mbi gjërat. Organizata e tij është e përfshirë në trafikun ndërkombëtar të armëve dhe importon kokainë në një shkallë të gjerë nga Amerika e Jugut. Droga hyn në Belgjikë përmes porteve të ndryshme, përfshirë Antwerpin, por edhe përmes porteve të tjera evropiane si Roterdami. Në Bruksel, kokaina, e cila shpesh fshihet në substanca të tjera, përpunohet në të ashtuquajturat lavanderitë e koksit, pas së cilës droga u dërgohet blerësve në Evropë. Të ardhurat shkojnë tërësisht në Shqipëri.

Ardit Spahiu, i njohur si “Arjani i vogël” i përket klanit rival Alibej dhe njihet për policinë si financues dhe sponsor i disa vrasjeve në Elbasan, Durrës dhe Kavajë. Spahiu u arrestua në vitin 2010 si i dyshuar për vrasjen e 52-vjeçarit Gëzim Alikaj në qytetin e tij të lindjes në Elbasan, por më pas u la i lirë. Së bashku me vëllain e tij të madh Rigers, Ardit Spahiu ka lidhje edhe me kriminelin famëkeq Erion Alibej. Ai ndodhet në burg si organizator i vrasjes së dyfishtë të Emiljano Ramazanit dhe mikut të tij Regis Runaj më 20 dhe 29 qershor 2020, po në qytetin e Elbasanit. Endrit Alibej, vëllai i Erionit, u vra disa vite më parë me dajën e tij Arben Dylgjeri dhe turkun Erdal Duranay në Bradashesh.

Grindja mes dy grupeve kriminale u përshkallëzua në vitin 2018 pasi një ngarkesë e madhe kokaine humbi në Britani. Të dy klanet fajësuan njëri-tjetrin për transaksionin e drogës që shkoi keq. Që atëherë, disa ngjarje pasuan. Vetë Gergely është i lidhur me jo më pak se nëntë vrasje me pagesw, gjashtë prej të cilave janë kryer në Shqipëri dhe të paktën një në Belgjikë, ajo e Spahiut. Ai vetë nuk i ndot duart, prandaj klani i tij punon me vrasës.

Ekzekutimi i Ardit Spahiut në Molenbeek ishte një vrasje e tepërt për Franc Gergely. Pas një hetimi të plotë gjyqësor në mjedisin shqiptar dhe me ndihmën e mesazheve të deshifruara nga kiptofonat Sky ECC, FGP-ja e Brukselit arriti të hartojë organizatën. Një veprim ligjor i paprecedentë pasoi në tetor 2021 me kontrollet e 1100 oficerëve të policisë. Qëllimi: çmontimi i rrjetit shqiptar të kokainës. Gjithsej 192 kontrolle u kryen në të gjithë vendin, por fokusi ishte në Bruksel. Hetuesit zbuluan njëmbëdhjetë laboratorë kokaine dhe pesë plantacione kanabisi. Ata sekuestruan mbi 32 tonë kokainë, përveç vilave, makinave të shtrenjta dhe apartamenteve luksoze me vlerë mbi 7 milionë euro. Në të njëjtën kohë ka pasur edhe një operacion policor në Shqipëri, ku janë sekuestruar 15 prona, makina të shumta, madje edhe dy skafe.

Anëtarët e bandës, kryesisht shqiptarë dhe gjithashtu kolumbianë, janë aktualisht në gjyq në gjyqin më të madh kriminal të drogës ndonjëherë në vendin tonë. 142 të dyshuar janë në gjyq në ndërtesën Justitia në Evere, gjyqi ndoshta do të zgjasë pesë muaj. Vrasja e Ardit Spahiut po trajtohet veçmas. Hetimi gjyqësor është po aq sa i përfunduar. Prokurori publik federal kërkon të sjellë Franc Gergely në gjykatën e asistentëve si autor të vrasjes. Në kohën e fakteve, Gergely ishte në Dubai. Në fund të fundit, ishin mesazhet e deshifruara të Sky ECC që e fundoswn atë. Hetuesit gjetën foto dhe imazhe të torturave të tmerrshme dhe vendbanimeve mjedisore. Ata treguan një njeri si klient: Franc Gergely.

Më 16 qershor 2023, Prokuroria Federale kërkoi zyrtarisht arrestimin dhe ekstradimin e tij nga Emiratet e Bashkuara Arabe (EBA). Belgjika kishte nënshkruar një traktat ekstradimi me Emiratet e Bashkuara Arabe, i cili përfshin gjithashtu Dubain, në dhjetor 2021 nga ish-Ministri i Drejtësisë Vincent Van Quickenborne. Traktati, i cili u negociua me vështirësi, fillimisht duhej të ratifikohej nga të dyja vendet dhe nuk hyri në fuqi deri më 1 nëntor 2022. Pra, duhej të prisnim që krimineli i parë i drogës të ekstradohej nga vendi arab. Gergely u arrestua në Dubai më 14 shtator 2023 dhe që atëherë ka qenë në burg. Ai tani ka titullin e palakmueshëm si krimineli i parë i drogës i ekstraduar nga Dubai në Belgjikë.

Franc Gergely është zakonisht shumë i matur në lidhje me aktivitetet e tij në Emiratet e Bashkuara Arabe, por një zhvillues projekti nuk mund të rezistonte duke treguar në faqen e tij të internetit vilën e ndërtuar për të në vitin 2021 në Dubai Hills, zemra e gjelbër e Dubait. Për të interesuarit: çmimi fillestar për një vilë me 4 dhoma gjumi në këtë projekt ekskluziv të pasurive të paluajtshme fillon nga 1.5 milionë euro dhe shkon deri në 7.8 milionë për një vilë me 7 dhoma gjumi.

Tashmë zotit shqiptar të drogës do t’i duhet ta shkëmbejë atë banesë luksoze me një qeli në burgun e Harenit. Është një shenjë e kohës për bosët e tjerë të drogës që ndihen të paarritshëm në vendin arab. Përralla e Dubait si një strehë e sigurt për kriminelët me shumë para ka përfunduar, ka deklaruar tashmë ministri i Drejtësisë Paul Van Tigchelt m. Gjykata ka ende një listë të vërtetë dëshirash të të dyshuarve që dëshiron t’i shohë të ekstraduar. Me Franc Gergely, eksodi nga parajsa tashmë ka filluar.

/a.d