Sa i përket krahasimit me 1 vit më parë duket se shqiptarët e regjistruar këtë shkurt në Greqi janë gati 150.000 vetë më pak.Ata me leje qëndrimi të vlefshme që numëroheshin shkurtin e 2022 në gati 423.000 ose në 62.5% të shtetasve të huaj nga vendet e treta , përsëri tani mbajnë vendin e parë me 60.0%, të ndjekur nga kinezët me 5.0% dhe gjeorgjianët me 4.3%,sipas shifrave zyrtare të ministrisë greke të Emigracionit.