Aktori i njohur Kevin Spacey po përballet me akuza të rënda për ngacmim seksual ndaj një shoku të tij disa vite më parë.

John Barrowman ka akuzuar aktorin se kur ishte në moshën 19-vjeçare e mori në apartamentitn e tij, ku dyshja ishin shtrirë në një shtrat së bashku. Ai shtoi se Spacey nisi të flirtonte me të, si dhe ta ngacmonte.

Barrowman, 55 vjeç, u takua me yllin e Hollivudit në vitin 1986 dhe me shokun e tij aktorin Anthony Rapp, i cili në atë kohë ishte 14 vjeç.

Rapp, 50 vjeç, po padit Spacey dhe e akuzon atë për sulm dhe shkaktim të qëllimshëm të shqetësimit emocional. Ndërkohë, Spacey ka mohuar çdo akuzë.

Sipas 63-vjeçarit, Spacey i çoi dy shokët e shkollës së mesme në darkë dhe më vonë në një klub pasi i takoi në prapaskenë në një teatër. Gjykatës iu tha se takimi kishte ndodhur përpara një tjetër incidenti të supozuar, në të cilin Rapp pretendon se ishte viktimë e një “përparimi seksual të padëshiruar” nga Spacey në një festë.

Barrowman ka luajtur role kryesore në West End dhe Broadway dhe luajti në Doctor Who në Torchwood në BBC, si dhe ka qenë gjyqtar për shfaqjet e talenteve muzikore të Andreë Lloyd Webber dhe Dancing on Ice të ITV. Rapp vazhdoi të luajë në Rent on Broadway dhe në serialin televiziv Star Trek: Discovery. Rapp akuzoi për herë të parë Spacey-n në vitin 2017, duke bërë që aktori të hiqej nga roli i tij kryesor në thrillerin politik të Netflix, House of Cards.

/e.d