Nga Kimete Berisha

Me Mickovskin kundër gjuhës shqipe!

Pse!

– Midis Prishtinës, kryeministri Albin Kurti i tha kryeministrit Mickovski se ti ke të drejtë që thua se gjuha shqipe nuk është gjuhë zyrtare në Maqedoni.

– Ia mprehu ‘brirët’ kryeministrit të

Maqedonisë, ia miratoi dhe ia legjitimoi përpjekjet antishqitare për heqjen e gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare në Maqedoninë e Veriut!

– E ndau përgjegjësinë dhe fajin bashkë me të.

– Bile Mickovski s’ka ditur të shkretoj kaq fort sa ky…

Ai ka kujtuar se gjuha shqipe s’duhet të jetë zyrtare, e Albini e ka mësuar se ‘as që ka qenë zyrtyre ndonjëherë’.

– Pse?

– Në tepihun e kuq, midis Prishtinës, kryeministri Albin Kurti i tregoi kryeministrit të Maqedonië se nuk i beson Kushtetueses së Kosovës, por i beson Kushtetueses së Maqedonisë.

– Dhe kështu Albin Kurti e frymëzoi Mickovskin për luftën e tij kundër gjuhës shqipe.

– S’di kur ka ndodhur për

herë të fundit kësi sulmi barbar kundër gjuhës shqipe!

– Përgjigje duhet të ketë…

Çka e motivon Albin Kurtin kundër shqiptarëve të Maqedonisë….?

– Një përgjigje duhet të jetë!

– Pse kryeministri Albin Kurti u bë me Mickovskin, që domethënë me Vuçiqin, kundër interesave kombëtare të shqiptarëve të Maqedonisë?!

– Pse de!

– Në zgjedhjet e fundit në Maqedoni, Kryeministri Albin Kurti arriti t’i bëj shqiptarët pikë e pesë dhe u bë me mbetjet shqiptare të Mickovskit kundër atyre shqiptarëve që me armë dhe me luftë arritën t’i bëjnë shqiptarët shtetformues në Maqedoni.

– Albin Kurti ndërhyri në zgjedhjet e Maqedonisë në luftë kundër atyre shqiptarëve që e simbolizojnë Lirinë e shqiptarëve.

– Çka ka?

Pse ky e urren Lirinë!

– Albin Kurti i përçau shqiptarët e Maqedonisë, për t’i sunduar Mickovski!

– Pse?

– Kush është Albin Kurti?

– Për kë punon Albin Kurti?

– Kush e trimëron Albin Kurtin të bëhet me Radojçiqin kundër UÇK-së dhe me Mickovskin kundër shqiptarëve të Maqedonisë.

– Në çfarë mënyre Mickovski e ka fituar përkrahjen e Albin Kurtit kundër shqiptarëve të Maqedonisë!

– Seriozisht?

– Dikush do të mendonte se nëse shqiptarët i prek në gjuhë, ua dëgjon krismën, por kështu nuk po ndodh!

– Kush e mbron gjuhën shqipe nga politika antikombëtare?

– Ku është Akademia e Shkencave?

– Ku janë njerëzit normal?

– Pse heshtin shqiptarët e Maqedonisë!

– Derisa shqiptarëve të Kosovës

ua futi duart në xhepa, shqiptarëve të Maqedonisë ua mohoi gjuhën shqipe!

Pse?

– Çka fiton ky?

– Lirinë?

– Ende nuk ka dalë nga burgjet serbe?

– Ende është ‘i burgosur’ i Vuçiqit?

– Çfarë vurmaku ka?

– Pse s’la Liri të shqiptarëve pa mohuar!

– Shqiptarët e Maqedonisë duhet të protestojnë jo vetëm para derës së Mickovskit, por edhe para derës së Albin Kurtit dhe ta ‘shajnë’ zyrtarisht në gjuhën maqedone pasi që gjuha shqipe nuk qenka gjuhë zyrtare!

– Dje, shqiptarët e Maqedonisë e kanë kuptuar se qeveria e Kosovës është në anën e Mickovskit kundër tyre.

Mirë, se kjo është gjysma e fitores…!

– Shqiptarët janë të regjur, janë mësuar të jenë të parëndësishëm dhe qytetarë të dorës së dytë në Maqedoni, prandaj Albin Kurti pamëshirshëm i mohon, sepse kujton se ata durojnë gjithçka, si letra!

– Është i bindur se letargjia e shqiptarëve është aq e thellë sa që, nëse do, përveç gjuhës, i mohon krejt komplet, dhe ata s’kanë se s’kanë vullnet t’i thonë ‘Jo’!

Veç në fe mos i prek!

P.S. Gjuha thyen eshtra!