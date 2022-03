Fedez i ka habitur dhe prekur të gjithë ndjekësit me videot e fundit të publikuara në Instagram., reperi pranon se ka një problem shëndetësor

Reperi i njohur italian ka pranuar publikisht se vuan nga një sëmundje e rëndë. Me sytë e përlotur dhe zërin që i dridhet, ai ka treguar se me këtë video në Instagram do çlirojë veten.

“E bëj këtë video me shpresën se do më bëjë edhe mua mirë. Fatkeqësisht kam zbuluar një problem shëndetësor, (edhe pse në kohën e duhur), që përfshin një rrugë të gjatë e të rëndësishme që do më duhet të marr, por nuk jam ende gati të flas për të. Kur e zbulova këtë që kam, lexova historitë e të tjerëve dhe më dhanë forcë. Nëse historia ime do arrijë t’i japë mbështetje edhe dikujt që nuk është mjaftueshëm me fat që të ketë një familje si e imja, atëherë do i jepja kuptim gjithçkaje që po kaloj”, ka thënë Fedez.

Më herët, reperi është diagnostikuar me demyelination që është një gjendje shëndetësore, e cila të çon drejt sklerozës.

Ndërkohë nuk mungoi mbështetja e bashkëshortes së tij, Chiara Ferragni e cila në Instagram publikoi një foto familjare.

“Dashuria e jetës sime ka nevojë për një ndihmë shtesë këto ditë. Ne të duam tani më shumë se kurrë, dashuria ime, dhe do të jesh mirë së shpejti. Gjithmonë i rrethuar nga dashuria e të gjithë familjes, miqve dhe njerëzve që të duan shumë.”-shkroi ajo.

g.kosovari