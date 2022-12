“Unë jam një qytetar i thjeshtë i këtij vendi, as nuk kam kandiduar për kryeministër, as për president. Si armik dhe unë jam shumë krenar. Unë jam shumë krenar që të konsiderohem si armik i Edi Ramës, Ilir Metës dhe Sali Berishës.

Të konsiderohesh armik nga këta të tre, është akti më patriotik për vendin tënd dhe unë nuk do të resht duke folur, duke përdorur të drejtën time të fjalës, sepse heshtja ime do të vijë atë ditë kur do të mbyll sytë dhe nuk do të heq deri ditën që këta të tre të largohen nga politika.