Më 1 korrik 2021, hyri në fuqi një ligj i ri që u kërkon kompanive të regjistrojnë si pronarët përfitues ashtu edhe llogaritë bankare. Ligji lejon akses në kohë reale për autoritetet e zbatimit të ligjit dhe analizën e të dhënave që do të lehtësojnë më mirë hetimet e PP dhe krimit financiar dhe gjurmimin e pasurive të paligjshme. Shqipëria miratoi më tej kërkesa të reja që detyrojnë që të gjitha transaksionet të regjistrohen në mënyrë elektronike dhe të raportohen tek autoritetet tatimore në kohë reale. Ndërkohë që kërkesa ka hyrë në fuqi më 1 shtator 2021, bizneseve iu është dhënë një periudhë mospagimi deri në fund të vitit 2021. Shqipëria mbetet e pambrojtur ndaj pastrimit të parave për shkak të korrupsionit, pranisë së rrjeteve të krimit të organizuar dhe boshllëqeve në legjislacion dhe mbikëqyrje. Shqipëria ka një ekonomi të madhe “cash” dhe një sektor informal, me remitanca të konsiderueshme dhe flukse parash investimesh nga jashtë. Trafikimi i narkotikëve dhe aktivitetet e tjera të krimit të organizuar janë burimet kryesore të fondeve të pastruara. Organizatat kriminale shqiptare kanë lidhje me rrjete që veprojnë gjerësisht në të gjithë Evropën dhe Amerikën e Jugut. Shqipëria vazhdon të përdorë ligjin e saj të konfiskimit anti-mafia për të kapur kompanitë e lidhura me trafikun e drogës dhe korrupsionin. Reformat e vazhdueshme gjyqësore kanë përmirësuar perspektivat e Shqipërisë për trajtimin e pastrimit të parave. Megjithatë, këto përpjekje ende pengohen nga sfidat e kapaciteteve, mbikëqyrja e pamjaftueshme mbikëqyrëse e sektorëve të caktuar dhe nevoja për të përmirësuar bashkëpunimin ndërmjet organeve të zbatimit të ligjit dhe atyre mbikëqyrëse.