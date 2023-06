“Ky është një kontribut i Shqipërisë si shtet tjetër. Ne jemi vëllezër, por kemi dy shtete të ndryshme. Shqipëria ka shtetin e vet, Kosova ka shtetin e vet dhe Shqipëria në këtë rast është 100% në një linjë me Shtetet e Bashkuara, me Bashkimin Europian, me Francën dhe me Gjermaninë, me qëndrimin e asaj që po bën Kosova ose më saktë që po bëjnë autoritetet e Kosovës dhe Shqipëria kontributin e saj nuk mund ta japë në këtë proces përveçse duke qenë shumë etike në raport me aleatët. Nuk mundet dot që ne të bëjmë një rol hidh gurin dhe fshih dorën në sensin që t’i konsultojmë gjërat përpara dhe pastaj të bëjmë sikur s’i kemi konsultuar,” – u shpreh Rama.