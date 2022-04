Ish-prokurorja Elizabeta Imeraj e ka konsideruar të padrejtë vendimin e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit për shkarkimin e saj.

Në një prononcim për mediat pas procesit në KPA, Imeraj pretendon se gjatë rivlerësimit, nga ana e organeve të vetingut janë vendosur në dosje, dokumente të falsifikuara për pasuritë.

Sipas Imerajt, vendimi për shkarkimin e saj është i padrejtë dhe ka ndodhur pasi dikujt mund të mos i ketë pëlqyer ndonjë gjykim nga ana e saj.

“Normalisht nuk e lidh këtë me situatën personale. Në mënyrë të përsëritur kam pyetur se kush e do shkarkimin e Elizabeta Imerajt. Duke qenë se kjo çështje ka pasur interesin, dua të zgjatem pak. Jeni ftuar në cilësinë e gazetarëve që të merrni çdo fletë të dosjes hetimore, që nga KPK, në KPA ku vërtetohen se Elizabeta Imeraj ka zero pasuri. Jeni të ftuar dhe do i vendos në dispozicion, për të gjithë çdo akt në dosje që lidhen me element me figurën e Elizabeta Imerajt. Së treti, puna ime në vite, prej 17 vitesh, e ka folur më së miri se në çfarë mënyre është bërë puna nga prokurorja. Rezultati në raport me atë që KPA vendosi, është disporprocional. Ajo çfarë reforma në drejtësi synon, është krijimi i një sistemi të drejtësisë të pavarur, tejçimin e besimit të pavarur. Pavarësisht sa është presioni dhe ndikimi i raporteve politike. Jam munduar që në këtë proces, të prezantoj, jo për veten time, për të gjithë ju që në çdo moment nga ana ime, janë vendosur fakte dhe prova që dëshmojnë se ky proces ka qenë i prekur që në fillimet e tij. Lidhen me futjen e dokumenteve për pasuri të rreme. Nëse reforma në drejtësi, aplikimi i saj, ajo çka ne duam është që të sjellë si qëllim që të bazohemi në ato dokumentacione më sipër, që i referohen dokumenteve të të falsifikuar”, tha Imeraj.

g.kosovari